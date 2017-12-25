Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту

Понедельник, 25 декабря 2017, 15:41
ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России, тот призвал к бойкоту избирателей.

Об отказе регистрации сообщает "Дождь".

Отказ объяснили наличием у Навального судимости.

"Рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", - сказал член ЦИК Борис Эбзеев.

Он подчеркнул, что 8 февраля 2017 года Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно.

"Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу Навальному (статья 160 УК РФ), считается тяжким. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты", - подчеркнул Эбзеев.

Навальный в ответ на такое решения призвал избирателей к бойкоту в заранее записанному ролику, опубликованному на его сайте.

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал", - заявил политик.

Как известно, в Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыРосcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: