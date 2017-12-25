ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России, тот призвал к бойкоту избирателей.

Об отказе регистрации сообщает "Дождь".

Отказ объяснили наличием у Навального судимости.

"Рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", - сказал член ЦИК Борис Эбзеев.

Он подчеркнул, что 8 февраля 2017 года Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно.

"Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу Навальному (статья 160 УК РФ), считается тяжким. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты", - подчеркнул Эбзеев.

Навальный в ответ на такое решения призвал избирателей к бойкоту в заранее записанному ролику, опубликованному на его сайте.

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал", - заявил политик.

Как известно, в Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.