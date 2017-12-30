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В Харькове из здания "Укрпочты" освободили нескольких заложников

Суббота, 30 декабря 2017, 17:18
В Харькове из здания Укрпочты освободили нескольких заложников

В Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников.

Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды.

В частности, во время оперативных мероприятий по освобождению нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.

Среди освобожденных - мальчик Андрей Ремыга, который был в заложниках вместе с мамой.

По его словам, захвативший здание мужчина заявлял, что их всех отпустят, "но понемногу".  Он отметил, что внутри находилось 7 человек. 

"Он все время нам предлагал чай или кофе. Не обижал. Он на себя нацепил взрывчатку, и говорил, что если полиция не будет его слушать, он ее взорвет. Она была в бутылках и туда что-то положили, и там синее на ней горело, лампочка", - рассказал Андрей. 

Как сообщил в комментарии УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало, из здания "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.

По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.

"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что об освобождении 5 заложников в Харькове - трех женщин и двух детей - главе государства доложил глава СБУ Василий Грицак. 

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было. 

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Евгений Руденко, Оксана Коваленко, УП 

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Темы: Харьковчрезвычайное происшествиеУкрпочта
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