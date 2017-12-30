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У суботу бойовики вели прицільні обстріли на донецькому напрямку

Субота, 30 грудня 2017, 18:52

У суботу бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку. 

Про це увечері 30 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, провокативний вогонь НЗФ вели поблизу Водяного з території окупованого н.п. Саханка сили АТО було обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Згодом обстріл відбувся у районі Павлополя  з н.п. Набережне -  з 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї.

На інших ділянках лінії розмежування порушення перемир’я не зафіксовані. 

Українська правда 

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Теми: АТОДонбасжертвизброяМінські угоди
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