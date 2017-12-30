В субботу боевики вели прицельные обстрелы на донецком направлении

В субботу боевики осуществили три прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО на донецком направлении.

Об этом вечером 30 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, провокационный огонь НВФ вели вблизи Водяного с территории оккупированного н.п. Саханка: силы АТО были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также обстрел велся в районе Павлополя из н.п.Набережное - из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На других участках линии разграничения нарушения перемирия не зафиксированы.

Украинская правда