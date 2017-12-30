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Гройсман виступив за створення баз рятувальної медавіації

Субота, 30 грудня 2017, 20:19

В Україні необхідно облаштувати кілька баз рятувальної медичної авіації у різних регіонах.

Про це ввечері у суботу, 30 грудня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, пише Інтерфакс-Україна.

"Необхідно побудувати серйозну рятувально-пошукову та рятувально-екстрену систему, в тому числі із санавіацією. Я думаю, що ми зможемо це зробити", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що попередні домовленості з Airbus і Eurocopter для реалізації цього проекту вже є.

Крім того, реалізацією проекту займається також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як відомо, раніше глава МВС заявив, що у 2018 році має намір створити вертолітний службу порятунку і реагування на надзвичайні ситуації.

Теми: медицинаавіаГройсман
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