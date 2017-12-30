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Гройсман выступил за создание баз спасательной медавиации

Суббота, 30 декабря 2017, 20:19

В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

Об этом вечером в субботу, 30 декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – заявил Гройсман. 

Он отметил, что предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть.

Кроме того, реализацией занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как известно, ранее глава МВД  заявил, что в 2018 году намерен создать вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаавиаГройсман
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