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Пучдемон вимагає відновити його уряд в Каталонії

Неділя, 31 грудня 2017, 01:53

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон зажадав, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.

Про це пише AFP.

"Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців", - сказав Пучдемон з Брюсселя, закликаючи Мадрид "вести переговори політично".

Пучдемон наполягає, що він досі є "законним" лідером Каталонії і що електорат проявив себе "демократично зрілим, завоювавши право утворити республіку вільних чоловіків і жінок".

Нагадаємо, 21 грудня відбулися дострокові вибори в регіональний парламент Каталонії. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.

Пучдемон назвав результати виборів перемогою Каталонської республіки над монархією.

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що має намір скликати на 17 січня перше засідання новообраного парламенту Каталонії.

Поки невідомо, чи зможуть партії, що виступають за незалежність автономії, сформувати уряд.

Крім того, вісім з 70 обраних депутатів перебувають або "в бігах", або в тюрмах в Іспанії, включаючи колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який зараз проживає в Брюсселі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Каталонія Іспанія
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