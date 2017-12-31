Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пучдемон требует восстановить его правительство в Каталонии

Воскресенье, 31 декабря 2017, 01:53

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было отстранено после незаконного референдума о независимости.

Об этом пишет AFP.

"Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает ... восстановить все, что они экспроприировали у каталонцев", - сказал Пучдемон из Брюсселя, призывая Мадрид "вести переговоры политически".

Пучдемон настаивает, что он все еще является "законным" лидером Каталонии и что электорат проявил себя "демократически зрелым, завоевав право образовать республику свободных мужчин и женщин".

Напомним, 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией.

Премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.

Пока неизвестно, смогут ли партии, выступающие за независимость автономии, сформировать правительство.

Кроме того, восемь из 70 избранных депутатов находятся или "в бегах", или в тюрьмах в Испании, включая бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас проживает в Брюсселе.

Темы: Каталония Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Каталония
Бывший лидер Каталонии вернулся в Италию на суд об экстрадиции
Суд в Италии освободил экс-лидера Каталонии, но он не должен покидать Сардинию
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: