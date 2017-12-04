Суркіс про розгром "Маріуполя": Загнали собаку в будку

Президент "Динамо" Ігор Суркіс після розгрому "Маріуполя" 5:1 заявив, що просив гравців забити якомога більше голів.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ПроФутбол.

"Раніше я ніколи не просив команду, щоб забили більше голів, оскільки забобонний в цьому плані. В цьому ж випадку попросив, і, щоб грали з першої до останньої хвилини", - сказав він.

"Відбулася сатисфакція. Протягом трьох або чотирьох місяців нас буквально знищували різними там шаржами, ще чимось. Тепер загнали собаку в будку", - додав Суркіс.

За його словами "матч проти "Маріуполя" був дуже принциповим, але якби ситуація була іншою, то це була б одна із зустрічей чемпіонату".

"Не сказав би, що "Маріуполь" якась надсильна команда, але тепер це важливий матч", - вважає Суркіс.

Як відомо, "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь на матч 7 туру УПЛ 27 серпня, мотивуюче це відсутністю гарантій безпеки від силових структур.

"Динамо" зарахували технічну поразку за неприїзд в Маріуполь, після чого столичний клуб подав апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ і програв її.

Пізніше віце-президент "Маріуполя" також розмістив лист від "Динамо", в якому пропонується переграти матч 7 туру.

Проте "Маріуполь" відмовився перегравати скандальний матч 7 туру української Прем`єр-ліги.