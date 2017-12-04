Побиття журналістів: у 2017 році зафіксовано 85 випадків

Лише протягом листопада в Україні було побито п’ятьох журналістів.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів із посиланням на результати свого моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України".

За даними НСЖУ, усього за 11 місяців поточного року зафіксовано 85 випадків прояву фізичної агресії до журналістів.

При цьому зазначається, що інциденти листопада сталися в Києві, Миколаєві, на Львівщині та в Чернівцях.

Так, уночі проти 3 листопада в Миколаєві троє невідомих напали і пограбували журналіста телеканалу "Прямий" Дмитра Тьосова. Інцидент стався під час зйомки, коли журналіст мав вийти в прямий ефір. Нападників затримала поліція.

7 листопада увечері в аеропорту "Київ" скоєно напад на знімальну групу програми "Схеми". Журналіст Михайло Ткач заявив про перешкоджання діяльності журналістів із боку охорони Віктора Медведчука.

Також, згідно зі звітом, 17 листопада в Києві правоохоронці перевищили повноваження і застосували силу до грузинського журналіста Тамаза Шавшишвілі, якого депортували з України.

20 листопада в Чернівцях депутат від фракції "Свобода" Назар Моклович штовхнув журналістку й операторів місцевого каналу ТВА, коли ті підійшли до нього по коментар.

28 листопада у місті Стрий Львівської області місцевий майстер з ремонту пральних машин побив адміністратора видання "Діловий Стрий", яке опублікувало критичний матеріал про його роботу. Відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, у жовтні НСЖУ також зафіксував 5 випадків фізичної агресії щодо журналістів.