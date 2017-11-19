Адвокат: 4 видворених грузинів не мають кримінальної чи адмінвідповідальності

Четверо громадян Грузії, які були затримані та видворені з України - Тамаз Шавшішвілі, Зураб Цинцадзе, Мамука Абашідзе та Вано Надирадзе - станом на зараз не мають в Україні кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив адвокат Шавшішвілі Павло Богомазов.

На питання щодо причетності згаданих громадян до кримінальних угруповань та їхнього незаконного перебування на території України Богомазов заявив: "Якщо там серед затриманих і видворених справді були присутні злочинці, ніяких претензій немає".

"Але щодо озвучених громадян Грузії впевнено можу сказати, що вони жодної кримінальної чи адміністративної відповідальності на території України не мають і перебувають на території України цілком законно", - заявив адвокат.

Він додав, що наразі щодо Шавшішвілі та Надирадзе тривають справи в Адміністративному окружному суді м.Києва (про те, що ДМС не захотіла їм продовжувати посвідку на проживання), тому до розгляду цих справ щодо них не може бути застосоване видворення.

"По Вано (Надирадзе) навіть є ухвала суду, що міграційна служба не може нічого (з ним) робити", - підкреслив адвокат.

"Ні 17, ні 18 листопада з Тамазом зв’язку немає. 17 листопада нам підтвердили, що громадяни Грузії перебували в аеропорту "Жуляни", проте мені як адвокату, моєму колезі, нардепу Юрію Дерев’янку допуску, щоб візуально перевірити, до громадян не надали", - заявив Богомазов.

Адвокат зазначив, що за останньою інформацією, яку надали Саакашвілі, начебто з Чорноморська затриманих громадян Грузії повезли паромом до Поті в Грузії.

Богомазов зазначив, що інформацію про 9 громадян Грузії, яких було видворено з України, йому повідомив представник Солом’янського управління поліції, яке доглядає за порядком в аеропорту "Жуляни".

Як відомо, 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з НПУ, ДМС та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення нацбезпеки України".

Нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що чотирьох викрадених громадян Грузії "могли вивезти літаком Нацгвардії до Тбілісі", однак літак Нацгвардії, який вилетів з аеропорту "Жуляни" о 17:15, у Грузії так і не приземлився. Де наразі перебувають 4 громадян Грузії, точно невідомо.

Українська правда