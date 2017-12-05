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На Парасюка завели справу за побиття поліцейських

Вівторок, 5 грудня 2017, 10:56
На Парасюка завели справу за побиття поліцейських
radiosvoboda.org

Нардеп Володимир Парасюк вдарив  двох поліцейських під час оголошення рішення Апеляційного суду Маріуполя щодо запобіжного заходу підозрюваним у розбійному нападі двом екс-добровольцям.

Про це повідомила у Facebook речниця ГУ Нацполіції у Донецькій області Наталія Шиман.

За її даними, за фактом побиття поліцейських депутатом відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що інцидент стався 4 грудня у Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям, підозрюваним в розбійному нападі.

Як видно на оприлюдненому відео, Парасюк спочатку штовхонув та дав потиличника одному поліцейському, а потім підійшов до іншого і вимагав припинити зйомку. Коли чоловік сказав, що він є працівником прес-служби поліції, народний обранець почав вимагати у нього документи.

Правоохоронець надав йому посвідчення, в якому було сказано, що він майор поліції та старший інспектор. Після цього Парасюк вдарив його в обличчя зі словами "Чого ти либишся, с…?".

На коментарі присутніх, що нардеп вдарив майора поліції, той відповів, що це "мусорило погане" і пішов.

У прес-службі поліції зазначають, що обидва правоохоронця знаходилися при виконанні службових обов’язків та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку.

"Події за участі нардепа зафіксовані на відео. Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій", - сказано у повідомленні.

Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Як відомо, це не перший подібний випадок за участю нардепа Володимира Парасюка.

Раніше Парасюк бив правоохоронців Донецької області і намагався вирвати у них із рук зброю.

Також він побився з начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм під стінами Верховної Ради.

Крім того повідомлялося, що народні депутати Володимир Парасюк та Олександр Вілкул почубилися після ефіру в коридорі телеканалу 112.

Українська правда

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Теми: Донецька областьМаріупольсудполіціяПарасюк
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