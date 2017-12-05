ГПУ хоче відправити Саакашвілі під арешт із браслетом

Генеральна прокуратура буде домагатися для Міхеіла Саакашвілі цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета у справі про сприяння учасникам злочинних організацій.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції у Києві.

"Вчора було прийнято рішення про затримання Саакашвілі для проведення слідчих дій і вручення підозри. Сьогодні о 7 ранку розпочалися санкціоновані судом дії Служби безпеки для затримання Саакашвілі і доправлення до СБУ й вручення підозри", – зазначив він.

За словами Луценка, Саакашвілі намагався уникнути цього: "Вискочив з мансарди на дах і довго кричав "Київ, вставай!"... Він погрожував кинутися з даху".

"Ми робили все, щоб забезпечити і права, і життя громадянина Саакащвілі. Після певних переговорів з прокурорами та спецслужбовцями, Саакашвілі був затриманий, доправлений назад у свою квартиру, де в присутності адвоката йому вручили постанову про затримання", – сказав генпрокурор.

"Він був поміщений у спецавтомобіль Служби безпеки України, який все ще рухається до СБУ", – додав він.

Луценко сподівається, що "безкоштовних прихильників Саакашвілі" після цього поменшає, бо він "заради досягнення влади дозволяє собі співпрацювати зі злочинним угрупованням Януковича, яке перебуває під опікою ФСБ Росії".

Він нагадав, що в Україні Сергія Курченка звинувачують у керівництві злочинним угрупованням, збитки від дій якого становили понад 14 мільярдів гривень.

"Спілкування з ним, обговорення спільних інтересів є нічим іншим, як дії, що підпадають під ознаку статті 256-ї, яка і буде сьогодні пред’явлена Саакашвілі. Це сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності", – сказав генпрокурор.

"Завтра, очевидно, відбудуться суди, на яких ми будемо клопотати про арешт – безальтернативно – Северіону Дангадзе, який підозрюється за статтями 256 та 110. Остання стаття – державна зрада, яка не передбачає іншого запобіжного заходу, як арешт у ізоляторі на встановлений судом термін", – повідомив він.

"Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття, без 110-ї, санкція якої дозволяє нам – і ми це плануємо робити: клопотати про цілодобовий домашній арешт із браслетом електронного стеження. Саме такі наміри слідства на цей момент", – додав Луценко.

Як відомо, влітку Саакашвілі позбавили українського громадянства через нібито неправдиву інформацію в анкеті, а Грузія вимагає екстрадиції свого екс-президента. В Україні ж Саакашвілі досі звинувачували лише в незаконному перетині кордону.