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Саакашвілі про звинувачення ГПУ: Це фейк, вони брехливі тварюки

Вівторок, 5 грудня 2017, 13:43

Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заперечує звинувачення Генпрокуратури щодо фінансування його акцій Сергієм Курченком.

Про це він сказав, відповідаючи на прохання кореспондентки "Громадського ТБ" прокоментувати заяву ГПУ.

"Мені плювати, що там говорив Луценко. Вони брехливі тварюки", – сказав Саакашвілі.

На повторне запитання політик заявив "Це абсолютний фейк".

Як відомо, під час брифінгу 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Віктора Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Дивіться також онлайн подій Затримання Саакашвілі.

Як повідомлялось, 29 листопада екс-президент Грузії вийшов із заявою, що президент Петро Порошенко віддав наказ арештувати його за спробу держперевороту.

"Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув червону лінію і дав розпорядження мене заарештувати за спробу державного перевороту в Україні і за якусь вигадану справу з Одеси", – заявив тоді Саакашвілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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