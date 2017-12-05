Я не знаю, хто такий Курченко – Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Сергій Курченко і стверджує, що оприлюднений запис начебто розмови екс-президента Грузії з ним підроблений.

Про це він заявив на площі біля Верховної Ради.

"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю як він виглядає і у мене немає нічого спільного (з ним – ред.). Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", - розповів Саакашвілі.

За його словами, представник президента Петра Порошенка погрожував йому створенням компромату.

"Вони злякалися маршу на минулому тижні. Раніше Порошенко надсилав до мене Грановського, який прямо погрожував, що якщо я не заберуся із країни, якщо я не припиню говорити про корупцію, особливо у військовій сфері, то вони створять компромат і вони все викинуть по лінії СБУ", - стверджує екс-президент Грузії.

Він заявив, що залишатиметься під Радою.

"У мене план залишатися тут. Я закликаю людей приєднуватися, багато людей їдуть з регіонів. Ми будемо залишатися і вимагати від парламенту розібратися із брехливими правоохоронцями і почати процедуру імпічменту за крадіжки Порошенка", - підсумував Саакашвілі.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.