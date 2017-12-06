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У Путіна відповіли на запит Чийгоза про причини його звільнення

Середа, 6 грудня 2017, 03:27
У Путіна відповіли на запит Чийгоза про причини його звільнення

Адміністрація президента РФ Володимира Путіна не захотіла пояснювати обставини звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Запит у Кремль відправив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

Як відомо, раніше кримськотатрський лідер Ільмі Умеров також відправив запит у РФ щодо умов свого звільнення.

У адміністрації президента Росії відмовились надавати інформацію.

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

Теми: кримські татариполітв'язніКримРосія
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