Умеров відправив запит у РФ щодо умов свого звільнення

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров досі не знає, на яких умовах звільнили його та іншого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Про це він заявив, коментуючи інформацію турецьких ЗМІ про те, що його та Чийгоза обміняли на російських агентів, передає Укрінформ.

"Якщо інформація про двох російських шпигунів - правда, вважайте, що їм пощастило, бо вони надалі будуть жити на Батьківщині. А от нам, мабуть, якийсь час доведеться пожити на материковій частині України і боротися за відновлення територіальної цілісності", - підкреслив Умеров.

"Зі мною про умови звільнення ніхто не розмовляв. Може, указу ніякого не існує. Мої адвокати послали запит в адміністрацію Путіна. Відповіді поки немає", - наголосив заступник голови Меджлісу.

У середу, 29 листопада, турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Як відомо, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.