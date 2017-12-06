Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко і Грицак прийдуть до Ради без Ситника й Холодницького

Середа, 6 грудня 2017, 09:35

Голова Служби безпеки України Василь Грицак і генеральний прокурор Юрій Луценко прибудуть до Верховної Ради для звіту о 12:30 у середу.

Про це повідомив спікер Андрій Парубій, відкриваючи засідання 6 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні запросив керівника Служби безпеки України, а також генерального прокурора. Моя позиція полягає в тому, щоб до 12:00 розглянути законопроекти, які стоять на порядку денному, а о 12:30 заслухати Грицака й Луценка", – повідомив він.

Парубій додав, що керівники Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, яких також запрошено, відповіли йому, що перебувають у відрядженні.

Як відомо, Ситник і Холодницький перебувають у Вашингтоні, де проходить Глобальний форум із повернення активів.

Луценко 5 грудня вже приходив до Верховної Ради, де розповів, що лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали через те, що він нібито домовлявся з утікачем Сергієм Курченком про фінансування акції протесту. На доказ він навів записи розмов.

А минулого тижня вибухнув скандал довкола НАБУ. агента бюро затримали нібито за передачу хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій.

НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на детективів.

Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

Посол України у США сподівався помирити НАБУ, САП та Генпрокуратуру у Вашингтоні.

Луценко просив викликати керівництво НАБУ з Вашингтона для доповіді у ВР.

Теми: Верховна РадаСаакашвіліГенпрокуратураСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: