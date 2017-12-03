Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко заявив, що усі агенти НАБУ - "поза законом"

Неділя, 3 грудня 2017, 19:58
Луценко заявив, що усі агенти НАБУ - поза законом

Весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку. 

Про це в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 3 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко. 

"Закон вимагає, щоб під час відбору кандидати проходили відкритий конкурс. Але попри це десятки агентів, у т.ч. і ті двоє, зафіксовані на конспіративній квартирі, були обрані на "закритих процедурах", що суперечить закону", - заявив Луценко. 

"Маємо нелегальних агентів, які використовують незаконні методи провокацій, ніхто з них не допущений до держтаємниці, але їм надаються матеріали прослушки НАБУ, що є кримінальним злочином, вони використовують не зареєстровану в Україні техніку для прослуховування, яку завезено контрабандним шляхом, а отримані матеріали вони використовують у своїй роботі", - зазначив він.  

"Це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами з нелегальною апаратурою. Про це - двох агентів - я дізнався десь 2 тижні тому.  Тепер бачу усю повноту проблеми", - додав Луценко. 

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.   За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів. 

У свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник слова Луценко спростував

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: