Заочне розслідування щодо Онищенка розглянуть наступного року

Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд клопотання про проведення заочного розслідування стосовно депутата-втікача Олександра Онищенка на 16 січня 2018 року.

Про це "Українській правді" повідомила суддя-спікер Марія Зелінська.

"На 14:30 було призначено засідання з розгляду клопотання. Але не з'явилася ані сторона захисту, ані звинувачення", – сказала Зелінська.

Вона також пояснила, що адвокат Сергія Кабаєва, одного з підозрюваних у справі, попередньо надіслав заяву про те, що він перебуває поза межами Києва і не може прибути на засідання.

За словами Зелінської, пізніше прокурори САП пояснили свою відсутність тим, що були зайняті в іншому засіданні.

Вона додала, що зазначене клопотання про проведення спеціального досудового (заочного) розслідування стосується також п’яти ймовірних поплічників Онищенка, зокрема, матері нардепа Іннеси Кадирової.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

У жовтні стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.