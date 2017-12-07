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У Раді зареєстрували проект звільнення Соболєва

Четвер, 7 грудня 2017, 10:17

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №7368 про звільнення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету.

Про це свідчить повідомлення на сайті парламенту.

"Відкликати Соболєва Єгора Вікторовича з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді", - йдеться в тексті документу.

З відповідною ініціативою виступили 12 депутатів – 5 з фракції БПП, 3 – з "Опозиційного блоку", 2 – з "Народного фронту", 1 – з "Радикальної партії" і 1 – з групи "Відродження".

"Ціль прийняття проекту акта – поновити задовільну роботу комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у законний, прозорий та суспільно відповідальний спосіб", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Автори зазначають, що Соболєв відкликається з посади голови комітету "у зв’язку з незадовільною роботою".

Депутати наголошують, що через порушення Соболєвим регламенту Ради не відбуваються засідання комітету, а також "мають місце інші численні порушення". Які саме, не вказується.

Зазначається також, що в разі ухвалення цього рішення Соболєв залишиться членом комітету.

Верховна Рада вже включила це питання до свого порядку денного на четвер.

Як відомо, Адміністрація президента повідомила ключовим міжнародним партнерам України, що Єгора Соболєва знімуть із посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради.

6 грудня антикорупційний комітет підтримав відставку Соболєва з посади свого голови.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив занепокоєння рішенням комітету щодо Соболєва.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СоболєвВерховна Радазвільнення
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