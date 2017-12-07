В АП вирішили Соболєва таки зняти, а НАБУ не чіпати – джерела

Адміністрація президента повідомила ключовим міжнародним партнерам України, що Єгора Соболєва знімуть із посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради.

Про таке рішення за підсумками нічних консультацій представники АП поінформували партнерів у четвер зранку, повідомили джерела "Української правди".

Водночас, тему законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави й керівника Національного антикорупційного бюро змогли б звільняти без аудиту, знято з порядку денного.

Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет підтримав відставку Соболєва з посади свого голови. Рішенння ухвалить Верховна Рада.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив занепокоєння рішенням комітету щодо Соболєва.

Крім того, в порядок денний хотіли внести законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.

У США заговорили про скорочення допомоги Україні у випадку, якщо Верховна Рада зніме Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету і підтримає звільнення директора НАБУ без аудиту.

А директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що українська влада має зупинити атаку на Національне антикорупційне бюро та створити Антикорупційний суд.

Зрештою, законопроект №7362 зняли з порядку денного Верховної Ради на 7 грудня.