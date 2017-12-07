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Чийгоз та Умеров подають до суду на адміністрацію Путіна

Четвер, 7 грудня 2017, 11:50
Чийгоз та Умеров подають до суду на адміністрацію Путіна

Заступники голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

"Після стрімкої "депортації" за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх в режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили до Анкари, з'ясувалося, що ніяких документів про їх переміщенні російська влада їм не видала", - пише він.

За словами юриста, єдиний документ, який видали Чийгозу в СІЗО - довідка про звільнення. Умеров взагалі не отримав ніяких підтверджуючих документів.

"Згідно з паперами, де-юре, Чийгоз та Умеров все ще в Криму. Єдиною документальною зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017", - підкреслює він.

Адвокат нагадав, що захист надіслав запити в АП Путіна з проханням роз'яснити ситуацію, але там відповідати відмовились.

"Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому в Крим", - пише він.

"У зв'язку з цим, найближчим часом Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободи", - продовжує Полозов.

За словами юриста, представляти лідерів кримських татар у московському суді буде він.

"Ми будемо вимагати чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна, у зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров були вивезені з території Криму", - резюмував адвокат.

Як відомо, раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.

У Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариПутінсуд
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