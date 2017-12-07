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ВАСУ: Ляшко з нардепами увірвався до суду з погрозами

Четвер, 7 грудня 2017, 12:49
ВАСУ: Ляшко з нардепами увірвався до суду з погрозами
скріншот

Народні депутати на чолі з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком тиснуть на працівників Вищого адміністративного суду України та погрожують їм.

Про це йдеться в заяві на сайті суду від 6 грудня.

Вказується, що 6 грудня Ляшко з нардепами "увірвалася до приміщення Вищого адміністративного суду України з незрозумілими звинуваченнями та протизаконними вимогами".

"Народні депутати разом з іншими невідомими особами направилися до кабінету керівника апарату суду О.Шевченка, де вимагали від керівника апарату вчинення дій, які не належать до його компетенції, при цьому О.Ляшко використовував нецензурну лексику, намагаючись залякати та морально тиснути на керівника апарату та інших працівників суду", - йдеться у заяві.

Зокрема, народні депутати вимагали надати копію судового рішення стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка з відміткою про набрання рішенням законної сили.

Ляшко заявив, що таке рішення їм необхідне для того, щоб ЦВК надала мандат наступному за списком кандидату від "Радикальної партії".

У суді зазначили, що отримали відповідний запит ЦВК стосовно отримання копії вказаного судового рішення з відміткою про набрання ним законної сили 5 грудня.

"У той же день запит було зареєстровано і передано судді-доповідачу у справі для надання відповіді. А вже… зранку, 6 грудня 2017 року, група народних депутатів звинуватила суд у затягуванні і блокуванні призначення кандидата народного депутата до Верховної Ради від їхньої партії", - заявили у суді.

"Крім цього, варто зауважити, що Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено проставлення жодних відміток на копії судового рішення про набрання ним законної сили", - йдеться у заяві ВАСУ.

Водночас там заявили, що "Ляшко, керуючись власними політичними мотивами, вдаючись до ганебних методів тиску та прямих погроз і особистісних образ, намагався отримати потрібну йому відповідь у протизаконний спосіб".

"Такі дії у Вищому адміністративному суді України розцінюють як пряме втручання у діяльність суду та закликають народних обранців вирішувати всі питання у законний спосіб та поза політикою", - сказано у заяві.

У себе на сторінці у Facebook Ляшко опублікував відео із кабінету Шевченка.

Як відомо, 20 лютого "Радикальна партія" виключила Андрія Артеменка зі складу фракції.

Причиною став так званий "план нормалізації відносин між Україною і Росією", який Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну для скасування санкцій.

Цей план передбачав виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років. Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

2 жовтня Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента про припинення українського громадянства екс-нардепа Андрія Артеменка.

До Верховної Ради після дострокового припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка проходить включена до виборчого списку Радикальної партії під № 28 Валерія Заружко.

Українська правда
Теми: Ляшко ОлегсудЦВК
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