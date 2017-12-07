Суд просять допитати Авакова й Дещицю про держзраду Януковича

Прокуратура просить суд викликати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на допит у справі колишнього президента Віктора Януковича щодо державної зради.



Про це сказав прокурор Руслан Кравченко під час засідання Оболонського районного суду Києва, передають "Українські новини".



Прокурор оголосив список свідків, яких просить допитати сторона звинувачення.



На думку прокуратури, Аваков повідомить суду обставини анексії Криму і самоусунення Януковича.

Крім того, звинувачення просить суд викликати на допит посла у Польщі Андрія Дещицю. Прокуратура вважає, що він може розповісти про обставини протидії анексії Криму, адже тоді був міністром закордонних справ.



Також сторона звинувачення просить допитати заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, радника президента Петра Порошенка Руслана Демченка й посла України в ООН Володимира Єльченка.

Як відомо, окрім інших справ, Януковича підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участі в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід із цього процесу.

Лінгвістична експертиза не встановила у публічних виступах екс-президента Віктора Януковича заклики до зміни конституційного ладу в Україні.