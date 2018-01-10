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Звинувачення у справі Януковича просить експертизу щодо Путіна і Ко

Середа, 10 січня 2018, 11:48
Звинувачення у справі Януковича просить експертизу щодо Путіна і Ко

У справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича прокуратура просить суд перевірити справжність президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, командувача ЧФ РФ Олександр Вітко і "глави" Криму Сергія Аксьонова на відеозаписах, представлених звинуваченням як доказ.

Відповідне клопотання на засіданні Оболонського райсуду Києва вранці 10 січня озвучив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Він зазначив, що 4 і 16 грудня 2017 року серед доказів вчинення Януковичем інкримінованих йому кримінальних правопорушень були досліджені фільм Андрія Кондрашова "Крим. Шлях на батьківщину", інтерв'ю Путіна, де президент РФ "підтверджує факт звернення до нього Віктора Януковича з проханням використовувати Збройні сили РФ для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України".

Прокурор зазначив, що під час дослідження даних доказів державний адвокат Ігор Ляшенко, який захищав на той момент Януковича, заявляв клопотання про визнання їх неприпустимими у зв'язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження підтверджень, що особи, зображені на зазначених відеозаписах, є саме Путіним, Шойгу, Вітком і Аксьоновим.

"Щоб у майбутньому у суду не виникали сумніви щодо достовірності слів зазначених осіб і присутності цих осіб на даних відеозаписах, сторона звинувачення вважає, що потрібно навести додаткові експертизи. На даний момент є необхідність призначити комплексну судово-портретну експертизу і експертизу відеозаписів по зазначених особах: Путіну, Шойгу, Вітко і Аксьонову", – наголосив Кравченко.

При цьому прокурор зазначив, що під час досудового слідства приватні адвокати екс-президента Сердюк і Федоренко не брали під сумнів особи цих людей.

Суд вказав, що питання про проведення експертиз буде вирішено після прибуття в судове засідання адвокатів Януковича, повідолмяє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, через відрядження адвокатів Януковича засідання суду перенесли на 17 січня.

Теми: справа про держзрадуЯнуковичПутінсуд
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