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ДФС: 3 з 4 доріг біля кордону з Польщею розблоковані, але ситуація ще ускладнена

Середа, 10 січня 2018, 16:07

Дороги до трьох пунктів пропуску "Шегині – Медика", "Рава – Руська-Гребенне" та "Краковець –Корчова" у селі Роснівка Львівської митниці розблоковані.

Про це повідомляє прес-служба державної фіскальної служби.

За даними ДФС, попри розблокування доріг до "Шегині" та "Рава-Руської",  ситуація ще досі ускладнена.

Там додають, що на 15 годину у черзі все ще знаходилося 130 транспортних засобів, безпосередньо у пунктах пропуску – ще 60. На під’їздах до "Краківця" - 80 транспортних засобів.

"Знаючи про організацію мітингів, керівництво Львівської митниці напередодні провело нараду з Держприкордонслужбою та польською стороною, де було прийнято рішення в ніч з 9 на 10 січня оформити максимальну кількість автомобілів. Так, наприклад, на "Шегині" в ніч було оформлено вдвічі більше вантажних транспортних засобів – 86", - йдеть у повідомленні.

Зазначається, що під’їзні шляхи до "Ягодину" Волинської митниці ще й досі залишаються перекритими.

В’їзду в Україну чекає близько 20 вантажних транспортних засобів. Крім того, станом на 14 годину, близько 40 вантажівок через перекриття дороги не могли під’їхати до пункту пропуску.

Пасажирські автобуси та легкові автомобілі пропускаються мітингувальниками без перешкод.

Раніше повідомлялося, що протестувальники, які виступають проти змін у митних правилах, припинили блокувати дороги біля пункту пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Як відомо, вранці 10 січня у Львівській та Волинській областях люди перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Верховна Рада змінила правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмеживши сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.

Нові правила набули чинності 1 січня 2018 року.

Тепер безподаткових пересилань товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150 євро, при цьому, починаючи з четвертої посилки, вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

9 січня Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області попередило про можливе блокування активістами з 10 січня автодоріг, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Україська правда

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Теми: УкраїнаПольщаФіскальна службамитницямітинги
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