В ГБР обещают выбирать кадры исключительно с общественностью

В Государственном бюро расследований заявляют, что обязательно привлекут представителей общественности к работе конкурсных комиссий по отбору кадров.



Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГБР.



"Обращаем внимание на то, что обнародованный Кабинетом министров "Типовой порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований" имеет общий характер. То есть образцом, по которому Директор ГБР разрабатывает и утверждает собственный порядок кадрового отбора на должности в Бюро", - заявили в пресс-службе.



"В этом будущем документе будет в обязательном порядке прописана участие представителей общественности в работе конкурсных комиссий", - сообщили в ведомстве.



В ГБР также сообщили детали по замечаниям к процедуре формирования Совета общественного контроля.



"К участию в учредительном собрании приглашаются все общественные организации с минимальными оговорками. Ограничение сферы (правозащитная деятельность) и периода деятельности (не менее 2-х лет) являются теми предохранителями, которые помогут защититься от манипуляций во время голосования за создание и привлечение фиктивных структур", - заявили в бюро.



"Форма конкурса - рейтинговое голосование - была избрана, в первую очередь, учитывая риски, связанные с кибербезопасностью. А также, из соображений, что это не вредит прозрачности и подотчетности процесса", - добавили там.



Как известно, ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что в Государственном бюро расследований могут отстранить общественность от процесса отбора кадров.



По его словам в порядке назначения должностных лиц в ГБР, который обнародовал Кабмин, привлечение представителей общественных объединений и членов Совета общественного контроля ГБР не является обязательным.



Кроме того, он отметил, что возникают вопросы относительно Совета общественного контроля ГБР.



"Согласно документу, состав Совета определяться не открытым верифицированным интернет-голосованием, как это происходило, например при формировании РГК НАБУ, а рейтинговым голосованием всех, кто захочет участвовать в Учредительном собрании", - сообщил нардеп.