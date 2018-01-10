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У ДБР можуть відсторонити громадськість від відбору кадрів – Найєм

Середа, 10 січня 2018, 11:51
У ДБР можуть відсторонити громадськість від відбору кадрів – Найєм

У Державному бюро розслідувань можуть відсторонити громадськість від процесу відбору кадрів.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм з посиланням на оприлюденіні Кабінетом міністрів документи.

"Щойно Кабінет міністрів оприлюднив Типовий порядок призначення на посади у ДБР, згідно якому працівників ДБР відбиратиме конкурсна комісія, яка формується рішенням голови ДБР з представників органу Бюро та інших державних органів. Залучення представників громадських об’єднань та членів Ради громадського контролю ДБР не є обов'язковим", - написав нардеп.

Відповідно до оприлюдненого порядку призначення на посади, ДБР може стати єдиним новосформованим правоохоронним органом, "керівництво якого теоретично допускає відсторонення громадськості від процедури відбору кадрів", зазначив Найєм.

Крім того, він зауважив, що виникають питання щодо Ради громадського контролю ДБР, положення якого також оприлюднено на сайті уряду.

"Згідно з документом, склад Ради визначатиметься не відкритим веріфікованим інтернет-голосуванням, як це відбувалось, наприклад при формуванні РГК НАБУ, а рейтинговим голосуванням усіх, хто захоче брати участь у Установчих зборах", - повідомив нардеп.

У документі зазначено, що склад Ради формується за результатами конкурсу, проведеного під час установчих зборів шляхом рейтингового голосування за представників громадських об’єднань, які особисто присутні на установчих зборах.

"Такий порядок утворення РГК створює дуже великий ризик, що левову частину учасників установчих зборів складатимуть представники фейкових або кишенькових громадських об'єднань, які можуть використовуватись як політичними силами, так і керівництвом самого Бюро", - вважає Найєм.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

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Теми: ДБРКабінет міністрів
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