OVERTIME: Головні економічні події дня

Про Гонтареву, Януковича, Ахметова та всіх інших.

Про Гонтареву. Опубліковано "секретну" постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, яку заснувала Валерія Гонтарева.

Про Wizz Air. Лоукостер Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда на два місяці раніше від початку оголошеного терміну.

Про Ахметова. Cуд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів СКМ, "Метінвест" і ДТЕК, які належать олігарху Рінату Ахметову.

Про стимулюючі тарифи. З 11 січня 2018 року вступлять в силу рішення НКРЕ, необхідні для переведення державного "Укренерго" на стимулююче регулювання.

Про Приватбанк. Приватбанк призначив головою правління чеха Петра Крумханзля.