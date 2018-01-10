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OVERTIME: Главные экономические события дня

Среда, 10 января 2018, 21:02

О Гонтаревой, Януковиче, Ахметове и всех остальных.

О Гонтаревой. Опубликовано "секретное" постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU, которую основала Валерия Гонтарева.

О Wizz Air. Лоукостер Wizz Air начнет полеты со Львова в Дортмунд на два месяца раньшеначала объявленного срока.

Об Ахметове. Суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

О стимулирующих тарифах. С 11 января 2018 года вступят в силу решения НКРЭ, необходимые для перевода государственного "Укрэнерго" на стимулирующее регулирование.

О Приватбанке. Приватбанк назначил председателем правления чеха Петра Крумханзля.

Темы: экономикаАхметовГонтарева
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