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Російський суд відмовив у позові Siemens через "кримські турбіни"

Четвер, 11 січня 2018, 00:04

Арбітражний суд Москви відмовив дочірній компанії концерну Siemens у позові до структур корпорації "Ростех" про визнання недійсними договорів на постачання газових турбін, які незаконно були перевезені в анексований Росією Крим.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідне рішення було ухвалене 10 січня.

Позов подавала компанія "Сіменс технології газових турбін", яка має намір оскаржити рішення.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Siemens готова повернути отримані за угодою зі структурою "Ростех" 150 мільйонів євро за турбіни, які незаконно опинилися в окупованому Криму.

Проте у  грудні 2017 року російський суд відхилив позов материнської німецької корпорації Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених до Криму на порушення домовленостей.

У зустрічному позові до Siemens компаніям "Технопромэкспорт" про визнання недійсною частини угоди щодо турбін також відмовили.

Siemens звинувачувала структури " Ростеху" в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанцій на Тамані.

У зв’язку з дією санкцій німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму, оскільки ЄС не визнає російський статус Криму. Siemens вимагає повернути турбіни і визнати угоди з продажу турбін недійсними.

Суд раніше відмовив німецькій компанії вжити  забезпечувальні заходи щодо турбін – арештувати та зупинити їхній монтаж.

У відповідь на переміщення турбін ЄС ввів проти трьох російських компаній і трьох фізосіб додаткові санкції.

Станції в Криму повинні почати роботу в травні-червні 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччинаКримсудсанкції
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