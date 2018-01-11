У МОК обговорять деталі участі КНДР у зимовій Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет 20 січня на зустрічі визначить деталі участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Про це повідомляє "DW" з посиланням на МОК.

Зазначається, що зустріч відбудеться в Лозанні 20 січня, на якій головуватиме президент комітету Томас Бах, а також будуть присутні представники оргкомітету Олімпіади та урядові делегації з КНДР та Південної Кореї.

В цей час планується визначити деталі участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

У МОК з позитивом поставилися до досягнутої напередодні домовленності між представниками двох країн щодо участі КНДР.

"Тепер МОК має ухвалити рішення, щоб зробити це політичне зобов’язання реальністю", - сказав Бах.

На зустрічі планується вирішити щодо складу делегації Північної Кореї на іграх, оскільки крайній термін подачі заявок для участі в Олімпіаді вже минув. Також з'ясують протокольні питання щодо прапору, гімну та форми учасників.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані.

Раніше Кім Чен Ин оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри.

Він заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

"Ми готові зробити необхідні кроки для цього, у тому числі відправити нашу делегацію на Олімпіаду у Південну Корею. І заради цього влада Північної і Південної Кореї могла б терміново зустрітися", - підкреслив лідер КНДР.

"Прийшов час для півночі і півдня сісти, самостійно, серйозно і відкрито обговорити поліпшення міжкорейських відносин", - наголосив Кім Чен Ин.