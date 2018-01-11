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В МОК обсудят детали участия КНДР в зимней Олимпиаде

Четверг, 11 января 2018, 04:51

Международный олимпийский комитет 20 января на встрече определит детали участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхан.

Об этом сообщает "DW" со ссылкой на МОК.

Отмечается, что встреча состоится в Лозанне 20 января, на которой будет председательствовать президент комитета Томас Бах, а также будут присутствовать представители оргкомитета Олимпиады и правительственные делегации из КНДР и Южной Кореи.

В это время планируется определить детали участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

В МОК с позитивом отнеслись к достигнутой накануне договоренности между представителями двух стран на участие КНДР.

"Теперь МОК должен принять решение, чтобы сделать это политическое обязательство реальностью", - сказал Бах.

На встрече планируется решить вопрос по составу делегации Северной Кореи на играх, поскольку крайний срок подачи заявок для участия в Олимпиаде уже прошел. Также выяснят протокольные вопросы относительно флага, гимна и формы участников.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заявила о намерении принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры.

Он заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

"Мы готовы предпринять необходимые шаги для этого, в том числе отправить нашу делегацию на Олимпиаду в Южной Корее. И ради этого власти Северной и Южной Кореи могли бы экстренно встретиться", - подчеркнул лидер КНДР.

"Пришло время для севера и юга сесть, самостоятельно, серьезно и открыто обсудить улучшение межкорейских отношений", - отметил Ким Чен Ын.

Темы: КНДРОлимпиада
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