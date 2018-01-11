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Чоловіка, який захопив заручників в "Укрпошті", залишили під арештом

Четвер, 11 січня 2018, 10:19
Чоловіка, який захопив заручників в Укрпошті, залишили під арештом

Апеляційний суд Харківської області 11 січня залишив під вартою Володимира Безуха, який 30 грудня захопив відділення публічного акціонерного товариства "Укрпошта" в Харкові.

Відповідне рішення оголосив у судовому засіданні головуючий суддя, повідомляють "Українські новини".

Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі і без змін, відхиливши скаргу захисту.

Адвокати вимагали застосування до Безух м'якшогло запобіжного заходу, заявляючи, що не доведена його можливість впливати на свідків або скоїти інший злочин.

Безух брав участь у засіданні шляхом відеозв'язку зі слідчого ізолятора.

В ході засідання суд підтримав клопотання сторони захисту про допит матері Безуха, проти чого заперечували прокурори.

Мати Безуха заявила, що син вживав наркотики через сильні головні болі, і що сама вона також тяжко хвора.

Як відомо,  31 грудня суд обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові -  тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

На суді Безух заявив, що не шкодує про свої дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкриміналсуд
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