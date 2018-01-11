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Справа Саакашвілі: Суд відклав апеляцію ГПУ, поки "порученці" у відпустках

Четвер, 11 січня 2018, 13:05

Апеляційний суд Києва переніс на 19 січня розгляд апеляційної скарги Генпрокуратури на рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу Міхеілу Саакашвілі.

Таке рішення оголосив суддя Олег Присяжнюк, повідомляє 11 січня "Укрінформ".

На початку засідання суддя зачитав клопотання Саакашвілі, у якому той просив перенести засідання у зв'язку з тим, що 8 депутатів, які раніше висловили бажання взяти екс-голову Одеської ОДА на поруки, перебувають у відпустках.

"Оскільки суд визначив за необхідність присутність народних депутатів (які хочуть взяти на поруки Саакашвілі - ред.), суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання. 10 година 19 січня", – зазначив суддя.

Як відомо, українське слідство інкримінує екс-президенту Грузії екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі ч 2. статті 256 ККУ - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід лідеру "Руху нових сил": відпустив політика на час розслідування, не підтримавши клопотання Генпрокуратури про домашніцй арешт.

Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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