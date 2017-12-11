Суд щодо Саакашвілі відбудеться о 12:00 – РНС

Засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі заплановане на 12:00.

Про це "Українській правді" повідомив один з лідерів "РНС", нардеп Юрій Дерев'янко.

"Засідання відбудеться о 12:00. Друга зала Печерського суду. Суддя Лариса Цокол", - сказав він.

Нардеп додав, що з Саакашвілі уже бачився адвокат Руслан Чорнолуцький.

"Міхеіла Саакашвілі бачив тільки адвокат. Він як для людини яка уже 3-й день голодує, почувається нормально, бадьоро найголовніше, морально добре", - сказав Дерев'янко.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", у суд почали пускати пресу.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Наразі близько 20 журналістів пройшли в приміщення.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.