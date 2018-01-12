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Луценко розповів про свої невдачі і досягнення на посту генпрокурора

П'ятниця, 12 січня 2018, 13:37

Генпрокурор Юрій Луценко вважає власним досягненням процес над екс-президентом Віктором Януковичем і "злам командної каральної системи", а причиною помилок назвав поспіх.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

Так, власним досягненням Луценко вважає процес над президентом-втікачем Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

"Тому що це не просто процес над громадянином Януковичем. Це процес для всіх колишніх і майбутніх керівників. У цій країні вже не буде посади, яка унеможливлює покарання за скоєні злочини", - сказав Луценко.

Також, за його словами, надзвичайно важливо "те, що до 80% справ Майдану є доведеними", а 240 прямих виконавців убивств або насильства на Майдані проти демонстрантів знаходяться під судом.

Він додав, що, незважаючи на те, що замовники цих злочинів, "середньої та вищої ланки", ховаються в Росії, щодо них, запущені процеси заочного засудження.

Також своїм досягненням Генпрокурор назвав "злам старої командної вертикально орієнтованої каральної системи".

"На сьогоднішній день уявити собі ситуацію, коли генеральний прокурор, або заступник, або обласний прокурор дає команду знищити бізнес чи політика, і це виконується через внутрішню структуру пострадянського монстра, неможливо", - заявив Луценко.

За його словами, на сьогоднішній день ні він, ні його заступники не можуть нікого ні зняти, ні призначити, оскільки призначають на посади та звільняють "виключно органи самоврядування", а він тільки підписує ці рішення.

Серед досягнень генпрокурор назвав скасування права прокуратури виконувати функції слідства, скорочення апарату ГПУ на чверть, підвищення зарплати вдвічі і заповнення більшості вакансій в місцевих прокуратурах новими кадрами "через системи".

До досягнень ГПУ він також відніс те, що його відомство знаходить "юридично виписані можливості підставити плече в діяльності НАБУ".

Причиною помилок Луценко називає поспіх.

"Наприклад, перша спроба створення внутрішньої антикорупційної служби була наївною. Вона не вийшла. Виявилося, що треба створювати генеральну інспекцію за зразком США, з другої спроби ми це зробили", - розповів він.

Генпрокурор також назвав помилкою те, що "дав себе втягнути в дискусії з НАБУ".

"Не я був ініціатором, але повинен визнати, що публічні гучні суперечки принесли шкоду всій системі. На щастя, нещодавно Артем Ситник був в цьому кабінеті, і він визнав це, і я визнав це", - сказав Луценко.

Він додав, що зараз вони разом намагаються "знайти загальне в нашому різному баченні законодавства".

Раніше Луценко прокоментував справи проти Автомайдану. Його звинуватили у брехні.

Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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