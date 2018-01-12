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Суд призначив арешт на 2 місяці адвокату, якого затримали за хабар

П'ятниця, 12 січня 2018, 17:29

Вінницький міськсуд 12 січня ухвалив застосувати до адвоката, який вимагав 22 тисячі доларів хабаря, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів з можливістю застави у сумі 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя ухвалив застосувати до адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів. Одночасно суд визначив розмір застави в сумі 400 тисяч гривень, у разі внесення якої, підозрюваний зобов’язується виконувати обов’язки, передбачені ч.6, ст.194 КПК України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та зазначив, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки підсудний підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

"Разом з тим, захисник 38-річного адвоката просила обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас підозрюваний просив суд відмовити в задоволенні клопотання", - додають у прес-службі.

Крім того, повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2017 року 38-річний адвокат вимагав в особи 22 тисячі доларів США, через те, що ніби останній є співучасником вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Так, 10 січня 2018 року за попередньою домовленістю про зустріч,підозрюваний отримав частину раніше обумовленої суми у розмірі 15 тисяч доларів за сприяння у не притягненні особи до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Вінницької області разом з СБУ затримала адвоката під час отримання 15 тис доларів хабара.

Україська правда
Теми: Вінницька областьсудхабарарешт
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