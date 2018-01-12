Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік
Президент Петро Порошенко заявляє про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.
Про це він пише 12 січня на своїй сторінці у Facebook.
"Наступного року ми маємо продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі", – зазначив глава держави.
За словами Порошенка, завдання номер один для країни – не втратити темпів фундаментальних змін.
Як відомо, в кінці грудня президент Петро Порошенко назвав головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян.
Крім цього, на його думку, досягненнями є медична, освітня та пенсійна реформи, а також масштабні ремонти доріг.
Також Порошенко зазначив, що членство України у Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.