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Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год

Пятница, 12 января 2018, 18:22

Президент Петр Порошенко заявляет о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году.

Об этом он пишет 12 января на своей странице в Facebook.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынке земли", – отметил глава государства.

По словам Порошенко, задача номер один для страны – не потерять темпов фундаментальных изменений.

Как известно, в конце декабря президент Петр Порошенко назвал главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан.

Кроме этого, по его мнению, достижениями являются медицинская, образовательная и пенсионная реформы, а также масштабные ремонты дорог.

Также Порошенко отметил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года.

Украинская правда
Темы: Порошенкореформы
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