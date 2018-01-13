Пожежа у "Вікторії": екс-директору продовжили арешт, він оголосив голодування

Приморський суд Одеси продовжив арешт екс-директору дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркісяну на період ознайомлення учасників судового процесу з 85 томами справи.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд заслухав доводи сторін обвинувачення та захисту і вирішив продовжити на 60 діб термін тримання під вартою підсудного Саркісяна без права внесення застави", - озвучив ухвалу слідчий суддя Роман Гончаров.

Петрос Саркісян заявив, що оголошує голодування на знак протесту.

"З мене зробили цапа-відбувайла. Я офіційно заявляю про голодування проти судово-прокурорського свавілля, яке чиниться зараз у цьому суді. До мене приєднуються у СІЗО мої сусіди по камері", - заявив у суді Саркісян, пише "Думская".

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"