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З початку АТО сапери знешкодили майже 178 тис. небезпечних предметів – Міноборони

Субота, 13 січня 2018, 02:51

З початку АТО сапери ЗСУ знешкодили на Донбасі 177 тисяч 728 вибухонебезпечних предметів.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Максим Праута на брифінгу, передає Укрінформ.

"Протягом тижня військовослужбовці Збройних сил України перевірили майже 6,5 га території на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкодили 179 одиниць. Загалом з початку АТО саперні підрозділи перевірили близько 3 тисяч 640 га території Донецької і Луганської областей та знешкодили 177 тисяч 728 вибухонебезпечних предметів", – підкреслив речник.

Раніше у Міноборони повідомили, що на Донбасі за минулий рік розмінували майже 26 тисяч гектарів.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 2017 рік зафіксувала на Донбасі понад 400 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню, від яких загинуло 85 осіб. 

Теми: АТОДонбасМіноборони
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