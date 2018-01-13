Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від Трампа вимагають вибачень через "брудні діри"

Субота, 13 січня 2018, 07:58

54 африканські країни вимагають від президента США Дональда Трампа вибачитися за його нещодавні заяви щодо міграційної політики та вислів про "брудні діри".

Група послів африканських держав при ООН озвучили рішучу вимогу до американського президента перепросити за такі образливі висловлювання, пише DW з посиланням на AFP.

Посли цих 54 країн наполягають також на тому, щоб Трамп відмовився від своїх "обурливих, расистських та ксенофобських" заяв. Вони наголосили на "щонайрізкішому" засудженні таких образливих висловлювань.

Також дипломати при ООН висловили занепокоєння "тривалою тенденцією" з боку уряду США у спробах дискредитувати як самі країни Африки, так і людей африканського походження, йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Трамп задався питанням, чому США хотіли б мати іммігрантів з Гаїті та африканського континенту, називаючи їх "країнами-дірками".

Президент США зробив такі заяви після доповідей сенаторів щодо нового законопроекту про імміграцію.

Раніше у Білому домі вирішили депортувати зі Сполучених Штатів близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб. Також Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: