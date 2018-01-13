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От Трампа требуют извинений за "грязные дыры"

Суббота, 13 января 2018, 07:58

54 африканские страны требуют от президента США Дональда Трампа извиниться за его недавние заявления о миграционной политике и выражении о "грязных дырах".

Группа послов африканских государств при ООН озвучили решительное требование к американскому президенту извиниться за такие оскорбительные высказывания, пишет DW со ссылкой на AFP. 

Послы этих 54 стран настаивают также на том, чтобы Трамп отказался от своих "возмутительных, расистских и ксенофобских" заявлений. Они заявили о "самом резком" осуждении таких оскорбительных высказываний.

Также дипломаты при ООН выразили обеспокоенность "длительной тенденцией" со стороны правительства США в попытках дискредитировать как сами страны Африки, так и людей африканского происхождения, говорится в сообщении.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп задался вопросом, почему США хотели бы иметь иммигрантов с Гаити и африканского континента, называя их "странами-дырами".

Президент США сделал такие заявления после докладов сенаторов по новому законопроекту об иммиграции.

Ранее в Белом доме решили депортировать из США около 200 тыс. граждан Сальвадора, которые находились там по программе статуса временно защищенных лиц. Также Белый дом отменил действие подобных программ для граждан Гаити, Судана и Никарагуа.

Темы: ТрампСША
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