принесиляльку: Митрополит УПЦ МП готовий свідчити у справі про дії його єпархії

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука готовий давати свідчення в рамках відкритого досудового розслідування дій, скоєних представниками УПЦ МП, що спричинили конфлікти і сутички в Запорізькій та інших областях України.

Про це Лука заявив під час прес-конференції, яку провів напередодні, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, внаслідок подій у церквах Запорізької єпархії порушено вже кілька кримінальних справ.

При цьому митрополит висловив здивування з приводу претензій, пред'явлених його єпархії правоохоронними органами.

"Якщо треба я готовий дати свідчення під присягою. Порушено кілька кримінальних справ. Як я дізнався з офіційного повідомлення, ми "розпалюємо міжрелігійну ворожнечу". Але ображають нас, а розпалюємо - ми? Ми громадяни України, і те, що стосується мови - що у нас священики можуть - ніхто не забороняє (говорити українською мовою - ред). Там (у досудових розслідуваннях - ред.) написано, що ми забороняємо державну мову. Я не знаю таких заборон. ... У нас є канони, і ми живемо тими канонами, яким вже понад 2000 років. Я готовий пояснити і дати свідчення", - заявив митрополит.

За даними прокуратури Запорізької області, дії представників УПЦ (МП) кваліфіковані за ч.3. ст.161 КК.

Встановлено, що запорізької єпархією УПЦ (МП) допускається образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вибірковий підхід до виконання релігійних обрядів, надання переваги особам, які проходили обряд хрещення саме у Московському патріархаті, образа почуттів громадян за релігійними переконаннями, приниження національної честі громадян України, засудження представників церкви, які розмовляють українською мовою.

Як відомо, акцію #принесиляльку ініціював виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) через те, що представники цієї церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика, який був хрещений у церкві УПЦ Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що священик, який відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв відповідно до церковних канонів. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і залучення людини до церкви.

У Києві невідомий, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

6 січня у Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

У поліції Запоріжжя заявили, що заяв від постраждалих внаслідок інциденту біля храму УПЦ МП до правоохоронців не надходило.