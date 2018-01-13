принесикуклу: Митрополит УПЦ МП готов дать показания по делу о действиях его епархии

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука готов давать показания в рамках открытого досудебного расследования действий, совершенных представителями УПЦ МП и повлекших конфликты и стычки в Запорожской и других областях Украины.



Об этом Лука заявил в ходе пресс-конференции, которую провел накануне, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в результате событий в церквях Запорожской епархии возбуждено уже несколько уголовных дел.

При этом митрополит выразил удивление по поводу претензий, предъявленных его епархии правоохранительными органами.

"Если надо я готов дать показания под присягой. Возбуждено несколько уголовных дел. Как я узнал из официального сообщения, мы разжигаем, совершаем разжигание межрелигиозной вражды. Но оскорбляют нас, а разжигаем - мы? Мы граждане Украины, и то, что касается языка - то, что у нас священники могут - никто не запрещает (говорить на украинском языке - ред). Там (в досудебных расследованиях - ред) написано, что мы запрещаем государственный язык. Я не знаю таких запретов. ... У нас есть каноны, и мы живем теми канонами, которым уже больше 2000 лет. Я готов пояснить и дать показания", - заявил митрополит.



По данным прокуратуры Запорожской области, действия представителей УПЦ (МП) квалифицированы по ч.3. ст.161 УК.

Утановлено, что запорожской епархией УПЦ (МП) допускается оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, избирательный подход к выполнению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряд крещения именно в Московском патриархате, оскорбление чувств граждан по религиозным убеждениям, унижение национальной чести граждан Украины, осуждение представителей церкви, говорящих на украинском языке.

Как известно, акцию #принесикуклу инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда около 18:20 по улице Исторической 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука сообщил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

В Киеве неизвестный, который вышел из Киево-Печерской лавры во время акции #принесикуклу, мешал журналисту снимать акцию, а священник откинул одну из кукол от входа.

6 января в Запорожье возле храма Петра и Февронии двое неизвестных в масках избили участников акции #принесикуклу, которые принесли игрушки к зданию церкви в память о двухлетнем мальчике из Запорожья.

В полиции Запорожья заявили, что заявлений от пострадавших в результате инцидента возле храма УПЦ МП правоохранители не получали.