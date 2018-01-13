Юна українка вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

15-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації Australian Open.

Як повідомляє X-Sport, у другому раунді українка у трьох сетах обіграла чилійку Даніелу Сегель, яка посідає 209-е місце у рейтингу WTA, - 1: 6, 6: 4, 6: 2.

Матч Костюк - Сегель мав відбутися ще у п'ятницю, але через дощ гру перенесли на суботу.

У фіналі кваліфікації Костюк зіграє зі 125-ю ракеткою світу чешкою ​​Барборою Крейчіковою, яка отримала 13-й номер посіву.

Ще одна українська тенісистка - 17-річна Даяна Ястремська - не змогла вийти у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, програвши румунці Олександрі Дулгеру.