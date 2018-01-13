Юная украинка вышла в финал квалификации Australian Open

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open.

Как сообщает X-Sport, во втором раунде украинка в трех сетах обыграла чилийку Даниэлу Сегель, занимающую 209-е место в рейтинге WTA, - 1:6, 6:4, 6:2.

Матч Костюк – Сегель должен был состояться еще в пятницу, но из-за дождя игру перенесли на субботу.

В финале квалификации Марта сыграет со 125-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой, которая получила 13-й номер посева.