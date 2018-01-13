Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Юная украинка вышла в финал квалификации Australian Open

Суббота, 13 января 2018, 12:31
Юная украинка вышла в финал квалификации Australian Open

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open. 

Как сообщает X-Sport, во втором раунде украинка в трех сетах обыграла чилийку Даниэлу Сегель, занимающую 209-е место в рейтинге WTA, - 1:6, 6:4, 6:2.

Матч Костюк – Сегель должен был состояться еще в пятницу, но из-за дождя игру перенесли на субботу. 

В финале квалификации Марта сыграет со 125-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой, которая получила 13-й номер посева.

Еще одна украинская теннисистка – 17-летняя Даяна Ястремская – не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, проиграв румынке Александре Дулгеру.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
спорт
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу
Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию
Гутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: