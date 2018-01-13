Експерт розповів, як Україна може покарати керівництво РФ за агресію

Російські високопосадовці можуть уникнути покарання за агресію проти України через поправку до Римського статуту, яка передбачає відповідальність фізосіб і набирає чинності з 18 червня 2018 року.

Таку думку в інтерв'ю "ZN.UA" висловив екс-суддя Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (МТКЮ) Володимир Василенко.

"Згадана поправка до Римського статуту передбачає, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розглядати справи про кримінальну відповідальність індивідів за вчинення злочину агресії лише у тому випадку, коли обидві сторони збройного конфлікту ратифікували статут. Виняток становить випадок, коли до суду звертається Рада Безпеки ООН. Але у Радбезі ООН Росія має право вето", - зазначив Василенко.

Крім того Росія відкликала свій підпис під Римським статутом.

"Тому не доводиться говорити, що Статут може бути використаний для звинувачення керівництва РФ в акті агресії ... Однак залишаються широкі можливості вимагати притягнення політичного і військового керівництва РФ до відповідальності за вчинення інших міжнародних злочинів, оскільки вони відбуваються на території України і проти громадян України", - додав експерт.

"Зокрема - шляхом доказу того, що вище керівництво РФ не вжило заходів для запобігання міжнародних злочинів і покарання за них", - підкреслив Василенко.

За його словами, якщо прокурор МКС погодиться з цими доказами, тоді він запросить російських високопосадовців у Гаагу.

"І не важливо, хто це буде - міністр, прем'єр чи президент: імунітет тут не діє, як і не важливо, коли це буде: міжнародні злочини не мають терміну давності", - зазначив екс-суддя Міжнародного трибуналу.

Як відомо, у результатах попереднього розслідування подій в Україні в щорічній доповіді прокурора МКС Фату Бенсуда, оприлюдненому на початку грудня, зазначалося: прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.

У доповіді йдеться про події часів Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на Сході, а також - про можливі злочини на окупованих територіях.

Факт існування такого конфлікту передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

Справа "Ситуація в Україні" є об'єктом попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду з 25 квітня 2014 року.

12 грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ направила інформаційні листи про незаконне присвоєння Росією українського приватного і державного майна в включеному Криму до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, оцінка збитку, нанесеного такими діями державі Україна, визначається на суму понад 1 трильйон гривень.